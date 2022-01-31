Медик рассказал, кто тяжелее болеет «омикроном» 31.01.2022, 13:24

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Распространение этого штамма COVID-19 набирает обороты в мире.

Распространение последнего выявленного штамма COVID-19 "омикрон" в Беларуси набирает обороты.

Советник Львовского городского головы по медицине, главврач частной клиники, Тарас Жиравецкий рассказал, кто находится в группе риска заражения этим видом и хуже переносит болезнь, пишет apostrophe.ua.

Он утверждает, что "омикроном" тяжелее болеют те пациенты, которые до этого не болели ковидом вообще. Причем, это не зависит от того, вакцинирован человек или нет.

"Те, кто вакцинировался, могут иметь более легкое течение, но определенная часть вакцинированных все равно переболеет тяжело", - отметил врач.

Также Жиравецкий отметил, что вероятность попадания в больницу с тяжелым течением "омикрона" для переболевших достаточно невысока.

“Я провел опрос на Telegram-канале – из невакцинированных людей ни один человек из 350 не попал в стационар при повторном коронавирусе с “омикроном”. Те, кто вакцинирован и тоже болел, тоже не попадали”, - рассказал врач.

Также он добавил, что это большая победа естественного иммунитета – он не способен защитить организм от повторного заражения, но может защитить от тяжелого течения.

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