Ученые сравнили риск повторного заражения «Омикроном» и «Дельтой» 2 31.01.2022, 14:23

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Опубликованы данные международных исследований.

Риск повторного заражения «Омикрон»-штаммом COVID-19 по сравнению с «Дельтой» выше в 5,4 раза, сообщает iz.ru. Об этом сообщили исследователи из Имперского колледжа Лондона, текст их работы приводит издание Express.

Ученые уточнили, что защита, которая появляется у организма после перенесенной инфекции, может составлять всего 19%. Однако, согласно всем положительным ПЦР-тестам на COVID-19, проведенным в Великобритании в период с 29 ноября по 11 декабря 2021 года, риск повторного заражения «Омикроном» выше в 5,4 раза в сравнении с «Дельтой».

В то же время другое исследование, проведенное в Южной Африке, показывает, что заражение «Омикроном» может стать некоторой защитой от «Дельты». По словам ученых, антитела у пациентов, которые перенесли «Омикрон», более чем в четыре раза увеличивают защиту от «Дельты».

Ранее, 30 января, главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев сообщил, что у переболевших «Омикроном» пациентов может развиться специфическая реакция, при которой вне зависимости от тяжести заболевания кровь начинает сгущаться. Он уточнил, что в настоящее время данный вопрос изучается.

В тот же день глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что человек, инфицированный штаммом коронавируса «Омикрон», может стать распространителем вируса уже через несколько часов. Он добавил, что предшественники штамма распространялись за три-четыре дня, писала «Газета.Ru».

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