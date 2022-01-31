«Белые халаты» опубликовали шокирующую сводку по COVID-19 1 31.01.2022, 15:40

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Медики призвали соблюдать правила профилактики болезни.

Вспоминая бессмертные слова Ивана Васильевича, «Танцуют все!», можно перефразировать их на «Болеют все!».

В 10 ГКБ с прошедшего понедельника закрылось гнойное отделение — для приема пациентов с COVID, а с сегодня закрывается первая кардиология, для этих же целей. Поступление в больницу довольно интенсивное, койки закладываются очень быстро. Это обусловлено и тем, что омикрон мог еще не до конца вытеснить дельту и часть больных поступает с предыдущим штаммом, и также тем, что омикрон может вызывать болезнь, требующую госпитализации, хоть и реже, чем дельта. Большое число заболевших и стремительный их прирост закономерно увеличивает и уровень госпитализаций, информирует телеграм-канал «Белые Халаты».

Минск, 6 ГКБ. В приемном отделении травматологии 24 сотрудника на больничном. Очень трудно собрать дежурную смену. Многие медики, поскольку сфера является экстренной, выходят на дополнительные дежурства, чтобы как-то закрыть потребность в медиках, как следствие — переработки возросли еще больше.

Вызов врача на дом стал практически не реальной задачей. К примеру, по состоянию на пятницу 28.01 в 10 поликлинике Минска, было 200 вызовов врача за день. Разумеется, осуществлена была лишь часть визитов. Медики не справляются, даже с учетом помощи интернов и студентов, поэтому болеющим людям рекомендуют приходить в поликлинику. Такая же ситуация и в других поликлиниках Минска.

Уточнение по 3ДГКБ и ее перепрофилированию: отделение реабилитации для детей не работало с осени прошлого года. Они принимали детишек с ОРВИ И пневмониями до 3-х лет. Сейчас весь грудной корпус 3- ей детской больницы (95 коек) открыт на ковид. Неврология принимает детей с ОРВИ и пневмониями с 1 месяца и до 3- лет.

Студентов БГМК, по 6 человек из группы, отправляют в приказном порядке в поликлиники, так как там не хватает рук и требуется дополнительная помощь. Студентов БГМУ пока на волонтерской основе также призывают отправиться на помощь амбулаторному звену: работать в контактных бригадах, коллцентрах, помогать на приеме. Пока речь о неоплачиваемой работе, хотя есть информация, что студентам могут «простить» за эту работу какую-то часть практики.

Школа 61 Гомель, на прошлой неделе в один из 10 классов не пришел ни один ученик. В классах по 6-8 детей. Дети приносят вирус из школы, люди болеют целыми семьями. Также есть информация из Гомеля о том, что тесты на ковид делают далеко не каждому, а лишь тем, у кого есть подозрение на ковидную пневмонию. Остальные получают диагноз «ОРВИ» и, как следствие, не идут в статистику заболеваемости.

Одна из поликлиник города Минска по состоянию на пятницу 28.01 получила 210 положительных мазков на ковид-инфекцию. Это — из 2221 случаев всего по Республике, то есть — одна десятая. Несмотря на то, что минздрав перешагнул психологический порог в 2000 заболевших в день, эта цифра все еще чрезвычайно далека от реальной картины.

Аптеки сообщают, что небывало вырос спрос на противовирусные лекарства и лекарства для симптоматического лечения ОРВИ. Такого не было за все время пандемии — делятся опытом фармацевты. При этом крайне мало людей носит маски, даже те, кто приходит от врача с диагнозом «коронавирусная инфекция» может быть без маски, не говоря о тех, кто (пока) не болеет.

Дорогие друзья! Пусть вас не сбивает с толку то, что омикрон протекает легче и, якобы, не страшен.

Огромная нагрузка на систему здравоохранения, на медиков, которые вымотаны как морально, так и физически, ведь у них почти не было отдыха с прошлой волны, на амбулаторное звено — это серьезные факторы риска коллапса системы, результатом которого будет невозможность получить медицинскую помощь в первую очередь — на поликлиническом этапе.

Поэтому мы призываем вас носить маски, избегать мест большого скопления людей, соблюдать гигиену рук, а, в случае, если вы заболели — не идти на работу/в школу, а остаться дома, — пишет телеграм-канал.

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