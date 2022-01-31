Врач назвала идеальное для вакцинации время суток 2 31.01.2022, 16:03

В это время иммунитет наиболее активен.

Врач-терапевт из РФ, гастроэнтеролог Вера Сухова назвала идеальное для вакцинации время суток, lenta.ru.

По словам специалиста, вакцинацию лучше назначать на первую половину дня, поскольку иммунитет человека реагирует на прививку как на вирус и начинает вырабатывать ответ для защиты от него в будущем. Утром, подчеркнула Сухова, иммунитет наиболее активен.

Она отметила, что вакцина не может вызвать само заболевание, однако следует учитывать противопоказания — например, туберкулез, хронические системные инфекции.

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