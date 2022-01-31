«Диспетчер откровенно сказала, что скорая не поедет, врач тоже» 31.01.2022, 16:20

В Беларуси бушует коронавирус.

Читательница рассказала телеграм-каналу «Баста», как ее сын, у которого была температура 40, стояа сегодня на улице в метель в очереди в поликлинику:

- В пятницу сыну (взрослый) пыталась вызвать скорую. У него была температура 40. Диспетчер откровенно сказала, что скорая не поедет, врач тоже, если не будет сбиваться температура, то приедут не раньше, чем через три часа. Сказали принимать жаропонижающие каждые 4 часа. Дома тест был положительным.

Температуру сбивали только на два часа, все выходные горел. Сегодня отвезла в поликлинику за больничным. Очередь на улице в метель за 40 минут не продвинулась.

Замёрз, позвонил работодателю, тот сказал, чтобы шел домой и скорее поправлялся. Вот так! В статистику не попали, счастье, если без осложнений проскочит. Это все в Барановичах. Медперсонала различных категорий у нас не хватает 260 человек. Медики по коридорам передвигаются бегом! Это кошмар.

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