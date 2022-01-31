«Диспетчер откровенно сказала, что скорая не поедет, врач тоже»
- 31.01.2022, 16:20
В Беларуси бушует коронавирус.
Читательница рассказала телеграм-каналу «Баста», как ее сын, у которого была температура 40, стояа сегодня на улице в метель в очереди в поликлинику:
- В пятницу сыну (взрослый) пыталась вызвать скорую. У него была температура 40. Диспетчер откровенно сказала, что скорая не поедет, врач тоже, если не будет сбиваться температура, то приедут не раньше, чем через три часа. Сказали принимать жаропонижающие каждые 4 часа. Дома тест был положительным.
Температуру сбивали только на два часа, все выходные горел. Сегодня отвезла в поликлинику за больничным. Очередь на улице в метель за 40 минут не продвинулась.
Замёрз, позвонил работодателю, тот сказал, чтобы шел домой и скорее поправлялся. Вот так! В статистику не попали, счастье, если без осложнений проскочит. Это все в Барановичах. Медперсонала различных категорий у нас не хватает 260 человек. Медики по коридорам передвигаются бегом! Это кошмар.