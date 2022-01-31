Врач - Минздраву: Что вы делаете, кроме заботы о своих карманах? 14 31.01.2022, 17:08

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иллюстрационное фото

Самое главное богатство любой страны - это люди.

- Разумеется, при обсуждении пандемии ковид в Беларуси, министр здравоохранения не преминул высказаться о белорусской модели борьбы с коронавирусом, назвав главной ее целью — «экономическую стабильность» в стране, - пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Врач из Беларуси, глядя на эти высказывания, не удержался от комментария.

«Из-за того, что мы не делали те шаги, которые были популярны в других странах, наши карманы, слава Богу, не пусты», - Пиневич.

«Я рад за вас, господин министр, что вас больше заботит содержимое чьих-то карманов, чем человеческие жизни. Странно, конечно, слышать такое от человека, который должен стоять на страже общественного здоровья, хотя не скрою, что даже к этому я уже привык. Но все же, господин Пиневич, может быть вы сможете ответить сколько стоит нынче человеческая жизнь?

Скажите, сколько стоила жизнь моей бабушки? Во сколько вы оцениваете жизни врачей погибших в красных зонах? Сколько стоит жизни молодых мам умерших в реанимации 6 ГКБ?

Что вы делаете в Министерстве здравоохранения, кроме заботы о карманах?

Нам, простым врачам, всегда было важнее спасти человека, а вам, чиновникам от медицины, да и от любой другой сферы — важнее всего карманы. И не лгите, что не ваши. Спасибо хотя бы за то, что честно признались в том, что деньги вам важнее. Теперь хоть понятно, почему вы делаете то, что делаете и продолжаете молча кивать слушая безумца у власти.

Надеюсь когда нибудь, власть имущие в Беларуси поймут, что самое главное богатство любой страны это люди, а не калий, нефть и газ. Но это будет, скорее всего, не в этой сказке».

А что вы думаете по поводу высказывания министра здравоохранения?

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