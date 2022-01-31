В минских поликлиниках больных и уволенных медиков заменяют студентами 6 31.01.2022, 17:47

4,346

Политика властей может привести к коллапсу системы здравоохранения.

В минских поликлиниках больных и уволенных медиков заменяют студентами медуниверситета. Об этом рассказали в понедельник на брифинге по эпидемиологической ситуации в стране представители Минздрава, сообщает сайт euroradio.fm.

Уже на сегодняшний день "в качестве волонтеров" там работает более 700 студентов. Привлекать их к работе планируют и после окончания каникул.

Чтобы компенсировать недостаток врачей, прекращены все образовательные программы и курсы повышения квалификации. "Никакой паники среди населения быть не должно, — говорят чиновники. — Помощь оказывается. Причем не только пациентам с коронавирусной инфекцией, но и по другим направлениям".

Утром 31 января в Минске и других городах страны были огромные очереди в поликлиниках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».