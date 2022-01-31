В минских поликлиниках больных и уволенных медиков заменяют студентами6
- 31.01.2022, 17:47
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Политика властей может привести к коллапсу системы здравоохранения.
В минских поликлиниках больных и уволенных медиков заменяют студентами медуниверситета. Об этом рассказали в понедельник на брифинге по эпидемиологической ситуации в стране представители Минздрава, сообщает сайт euroradio.fm.
Уже на сегодняшний день "в качестве волонтеров" там работает более 700 студентов. Привлекать их к работе планируют и после окончания каникул.
Чтобы компенсировать недостаток врачей, прекращены все образовательные программы и курсы повышения квалификации. "Никакой паники среди населения быть не должно, — говорят чиновники. — Помощь оказывается. Причем не только пациентам с коронавирусной инфекцией, но и по другим направлениям".
Утром 31 января в Минске и других городах страны были огромные очереди в поликлиниках.