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«Белые халаты»: Белорусы, берите свою безопасность в собственные руки

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  • 31.01.2022, 18:15
  • 3,622
«Белые халаты»: Белорусы, берите свою безопасность в собственные руки

Лукашисты с треском провалили борьбу с коронавирусом.

Вот такое оно: лицо эпидемии «омикрона» в Беларуси, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Бесконечные очереди в поликлиники, начинающиеся ещё затемно. Люди ожидают своей очереди на посещение врача по несколько часов. В том числе, ожидают часами и температурящие дети. Вызвать врача на дом практически не представляется возможным из-за загруженности медиков и огромного наплыва больных.

Так выглядит «стабильность» и «успешная противоэпидемическая работа», мы все правильно поняли, Минздрав?

Белорусы, берите свою безопасность в свои руки: обязательно носите маски, мойте руки, соблюдайте меры социального дистанцирования. Это сейчас очень важно.

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