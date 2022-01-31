Премьер-министр Канады заразился коронавирусом
- 31.01.2022, 18:38
Политик продолжит работать удаленно.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. О получении положительного результата теста на COVID-19 политик сообщил в своем аккаунте в Twitter.
«Я чувствую себя хорошо, и на этой неделе я продолжу работать удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения», — рассказал канадский премьер. Он обратился ко всем гражданам с призывом вакцинироваться, а также делать бустерные прививки от коронавируса.