Премьер-министр Канады заразился коронавирусом 31.01.2022, 18:38

Джастин Трюдо

Политик продолжит работать удаленно.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. О получении положительного результата теста на COVID-19 политик сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Я чувствую себя хорошо, и на этой неделе я продолжу работать удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения», — рассказал канадский премьер. Он обратился ко всем гражданам с призывом вакцинироваться, а также делать бустерные прививки от коронавируса.

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