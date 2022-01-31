Против Лукашенко подали иск в международный уголовный суд в Гааге 25 31.01.2022, 19:09

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Его обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.

Варшавский адвокат Томаш Вилиньский подал заявление на Александра Лукашенко и его пособников в Международный уголовный суд в Гааге.

В декабре 2021-го Вилиньский подал заявление в Национальную прокуратуру Польши — о подозрении в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных Лукашенко и его пособниками, передате euroradio.fm.

Теперь аналогичное заявление он подал в Международный уголовный суд в Гааге. Заявление имеет 160 страниц правового обоснования и 40 000 страниц документов в приложении.

Вилиньский призывает начать расследование. Подозреваемыми он называет Александра Лукашенко, Ивана Тертеля, Николая Карпенкова и других представителей белорусских силовых структур.

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