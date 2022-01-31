Минздрав советует больным работникам оставаться дома три дня без больничного 1 31.01.2022, 19:24

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Больницы переполнены.

В поликлиниках Минска выстроились огромные очереди, и далеко не все заболевшие смогли успеть на прием. Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан сообщила БелТА, что освобождение больных работников от работы на три дня без больничного уменьшит нагрузку на поликлиники.

Наниматель вправе освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трех календарных дней суммарно без предоставления работником листка нетрудоспособности. Это предусмотрено дополнениями в п. 14 указа №143 «О поддержке экономики».

«А нанимателей мы просим поддержать систему», — отметила она.

Однако это не обязанность, а право нанимателя — освобождать человека от труда на срок до трех календарных дней за все время пандемии без оформления больничного. Поэтому придется просить разрешения, а если самовольно ушли на больничный без посещения больницы, это могут посчитать прогулом.

В случае отсутствия больничного не предусматривается сохранение зарплаты за дни болезни. Но локальным правовым актом можно предусмотреть также оплату этих трех дней, если наниматель так решил. Исключение — бюджетники, они могут отлежаться дома только за свой счет.

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