Сыну Ларисы Грибалевой отказались делать ПЦР-тест на коронавирус 25 31.01.2022, 20:37

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Лариса Грибалева

Артистка прокомментировала ситуацию.

Сын белорусской певицы и телеведущей Ларисы Грибалевой заболел, но ему не сделали в поликлинике тест на коронавирус. Об этом артистка рассказала в сторис в Instagram, передает blizko.by.

По словам Грибалевой, тест ее ребенку отказались делать, поскольку у него нет температуры. Телеведущую это возмутило.

«Мой сын заболел. Тест нам отказались делать в поликлинике, нет температуры, и никто в семье не болеет. Назначили леденцы, витамин С и много пить», – написала Грибалева.

Она добавила, что переживает, не ковид ли у ее сына, поскольку у них дома живет еще и 75-летняя мама телеведущей, которая находится в группе повышенного риска, а также дочь с бронхиальной астмой и двое детей.

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