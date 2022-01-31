В поликлинике Жодино очередь в «красную зону» растянулась на 4 этажа 10 31.01.2022, 22:50

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Видеофакт.

«Понедельник, 31 января 2022 года, утро у жодинской городской поликлиники, вход в «красную зону». Здесь, на четвертом этаже, ведут прием тех, кто болеет с повышенной температурой», — житель Жодино снял видео и выложил в социальные сети. В ролике видно, как на лестничных пролетах до четвертого этажа стоят люди.

— Скорее всего, это очередь из только что заболевших. «Красная зона» на 4-м этаже — это дополнительное испытание для тех, кто и так себя плохо чувствует. Но если бы регистратура «красной зоны» была на первом этаже, люди стояли бы на улице, на ветру и холоде, — написал горожанин. — Врачи, приняв 100-130 человек за смену, всю эту очередь, побегут на вызовы по домам. Нет уверенности, что всех больных принять успеют. Это несчастное существо — врач. Чувствовать себя человеком после такого объема труда сложно. Точнее невозможно. А «коронавируса» по-прежнему нет.

Читатели ex-press.by также сообщают о больших очередях в 4-й поликлинике Борисова.

Огромные очереди и в поликлинике №2 Борисова. Одной из женщин стало плохо, ей вызывали «скорую».

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