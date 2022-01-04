«Флурона» придет на замену коронавирусу в 2022 году? 4.01.2022, 12:32

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Гибридная инфекция на сегодняшний день поражает пациентов в основном из Каталонии.

В начале января 2022 года медицинские власти Испании подтвердили появление первых случаев одновременного заражения коронавирусом и вирусом гриппа на территории этой страны. Такой гибрид назвали "флурона".

По данным Минздрава Испании, необычная инфекция поражает пациентов в основном из Каталонии, пишет telegraf.by.

К полудню понедельника, 3 января, в Каталонии были подтверждены лишь «несколько случаев» одновременного заражения SARS-CoV-2 и гриппа. В понедельник утром органы здравоохранения Каталонии, подтвердив появление флуроны, написали, что число заболевших было «низким».

«Эти случаи нетяжелые и не требуют специального лечения», — пояснила Джемма Крейвинкель из каталонской службы здравоохранения.

Флуроной болеют не только в Испании. Ранее, 31 декабря 2021 года, в Израиле подтвердили, что беременная женщина инфицирована как коронавирусом, так и вирусом гриппа.

О так называемом flurons написала ежедневная газета The Mirror. В нем говорится, что пациенту поставили диагноз «грипп и COVID-19». Пациент не был вакцинирован ни против COVID-19, ни против гриппа. У женщины проявились легкие симптомы заболевания, проявляющиеся затрудненным дыханием.

Предполагалось, что это был первый случай в мире, но весной 2020 года сообщения о таких случаях появились в США. Кроме того, специалисты считают, что были и другие подобные вирусные связи, но они не были диагностированы.

Появится ли вакцина сразу от гриппа и коронавируса?

Ричард Пибоди, один из ведущих специалистов Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), рассказал ранее, что циркуляция новых видов коронавируса зимой 21-22 годовмодет привести к потенциальноц «двойной пандемие» гриппа и COVID-19.

«Параллельная циркуляция обоих вирусов может повлечь серьезные последствия для уязвимых слоев населения и увеличить нагрузку на системы здравоохранения как раз в тот момент, когда больницы и так работают на пределе своих возможностей», — рассказал эксперт.

Некоторые страны заявляют, что уже готовятся к разработке ваукцины, которая сможет бороться сразу и с гриппом, и с коронавирусом. Пока же можно подумать об одновременной вакцинации двумя препаратами.

В ВОЗ не видят для этого препятствий.

«Несмотря на ограниченность фактических данных об одновременном введении вакцин против COVID-19 и гриппа (так называемое совместное введение), имеющиеся данные не свидетельствуют о каким-либо усилении неблагоприятных последствий. Поэтому ВОЗ считает допустимым введение обеих вакцин гражданам в ходе одного приема, тем более что риск тяжелого течения гриппа или COVID-19 для взрослого населения достаточно велик», — рассказал Ричард Пибоди.

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