Вакцина от «омикрона»: кто ее разрабатывает и когда ее ждать 4 4.01.2022, 13:58

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Последняя информация от крупнейших производителей.

На фоне стремительного распространения в мире омикрон-варианта коронавируса все больше экспертов говорят о необходимости модифицировать под него препараты, которые уже используются для массовой иммунизации. Кто из производителей уже ведет подобные исследования и когда будет готова первая "вакцина от "омикрона" - об этом говорится в статье на сайте dw.com.

Novavax

22 декабря, спустя всего два дня после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину Nuvoxavid, Минздрав Германии заказал первые 4 млн доз этого препарата. Ожидается, что он поступит во врачебные практики страны уже в январе. "Все, что нам известно на данный момент, говорит о том, что Novavax - это, вероятно, очень хорошая вакцина", - заявил в это связи глава Немецкого общества иммунологии Карстен Ватцль (Carsten Watzl) в интервью газете Die Augsburger Zeitung.

По данным производителя Novavax, эффективность его вакцины во время клинических испытаний в США и Мексике, а также в Великобритании составила около 90%. Однако эти данные были получены в середине 2021 года, то есть еще до появления "омикрона".

Сообщая об одобрении EMA вакцины Nuvoxavid на своем сайте, Институт имени Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Insitut) напоминает: "В ходе этих испытаний наиболее распространенными вариантами вируса были "альфа" и "бета". В настоящее время имеются лишь ограниченные данные об эффективности препарата Nuvoxavid против других вызывающих беспокойство вариантов, включая "омикрон".

По словам иммунолога Карстена Ватцля, препарат от Novavax должен быть изменен, чтобы обеспечивать защиту от "омикрона" с его мутировавшим спайковым белком. Причем произвести соответствующую оптимизацию исходного препарата концерну будет несколько сложнее, чем производителям мРНК-вакцин, полагает эксперт.

Со своей стороны, концерн Novavax еще в декабре сообщил, что приступил к созданию особого спайкового белка для вакцины от "омикрона". Планируется, что производство этого препарата начнется в январе 2022 года.

BioNTech/Pfizer

8 декабря 2021 года американский концерн Pfizer опубликовал результаты первых лабораторных исследований, согласно которым три дозы вакцины BNT162b2 (Comirnaty), производимой им совместно с немецким предприятием BioNTech, "нейтрализуют" вариант SARS-CoV-2 "омикрон".

"Данные показывают, что уровень нейтрализующих антител к омикрон-варианту после третьей прививки вакциной BNT162b2 в 25 раз выше, чем после двух прививок. Уровень антител после бустерной дозы сравним с тем, который имеется у пациентов, сделавших две прививки, по отношению к изначальному варианту вируса (wild-type virus), что считается высоким уровнем защиты", - говорится в заявлении компании.

Работу над новой вакциной, приспособленной к защите от "омикрона", BioNTech и Pfizer начали 25 ноября 2021 года. По оценке производителя, первые партии этого препарата могут быть изготовлены и будут готовы к поставкам в течение 100 дней, в зависимости от решения регуляторов.

"Компании Pfizer и BioNTech уже провели испытания вакцин и от других вариантов коронавируса. Они показали очень высокий уровень нейтрализующих антител и профиль безопасности в рамках допустимого. Основываясь на этих данных, компании полагают, что в случае необходимости они могут обеспечить поставки вакцины от "омикрона" в марте 2022 года", - говорится в сообщении американского концерна.

При этом в концерне уточнили, что даже если потребуется начать производить модифицированную под "омикрон" вакцину, общий запланированный объем производства в 4 млрд доз в 2022 году останется прежним.

Moderna

Оценивая эффективность существующих вакцин от коронавируса против варианта "омикрон", глава американской компании Moderna Стефан Бансель отметил в конце ноября, что ожидает в этом плане "ощутимый регресс" и полагает, что в 2022 году может потребоваться смена поколений вакцин.

В конце декабря 2021 года компания Moderna опубликовала предварительные данные исследования с участием 20 добровольцев, целью которого было оценить эффективность бустерной прививки этой мРНК-вакциной против омикрон-варианта. По результатам уровень нейтрализующих "омикрон" антител у пациентов, сделавших бустерную прививку дозой в 50 микрограмм, был в 37 раз выше, чем у тех, кто привился только дважды.

"Результаты этого исследования дают хорошую дополнительную гарантию в отношении нашей вакцины от COVID-19. Она, так сказать, обеспечивает первую линию обороны от омикрон-варианта", - заявил в этой связи глава немецкого подразделения Moderna Геральд Виганд (Gerald Wiegand) в интервью деловому изданию Handelsblatt.

В свою очередь, Стефан Бансель подчеркнул, что его компания будет разрабатывать и специальную вакцину от омикрона. Ожидается, что ее испытания стартуют в начале 2022 года.

AstraZeneca

В конце 2021 года Университет Оксфорда, принимавший участие в разработке вакцины AstraZeneca, указал, что пока не видит признаков того, что обеспечиваемая этим препаратом защита от осложнений при COVID-19 становится слабее при заражении "омикроном". При этом в университете отметили, что данных на этот счет пока очень мало.

Результаты исследования, опубликованные Университетом Оксфорда 23 декабря, указывают на то, что уровень антител к "омикрону" у пациентов, сделавших бустерную прививку вакциной AstraZeneca, был примерно таким же, что и уровень антител к варианту "дельта" у тех, кто привился двумя дозами вакцины.

22 декабря представители компании AstraZeneca заявили, что совместно с Университетом Оксфорда они приступили к разработке вакцины, приспособленной к омикрон-варианту, "на случай, если она потребуется".

Johnson & Johnson

Американский производитель векторной вакцины от коронавируса Johnson & Johnson опубликовал 30 декабря 2021 года результаты исследования, проведенного им в ЮАР с середины ноября по середину декабря 2021 года. Из этого документа следует, что бустерная прививка этой вакциной дает 85-проценную защиту от тяжелого течения болезни, при котором необходима госпитализация.

"Проверка, проведенная Советом по медицинским исследованиям в Южной Африке (SAMRC), показала, что риск госпитализации с COVID-19 среди работников системы здравоохранения в ЮАР после бустерной прививки вакциной Johnson & Johnson сократился в период, когда "омикрон" стал в этой стране доминирующим вариантом", - говорится в документе.

"Мы полагаем, что эта защита может быть обусловлена устойчивым ответом цитотоксических Т-лимфоцитов, вызываемым вакциной Johnson & Johnson против COVID-19. Более того, эти данные позволяют предполагать, что омикрон-вариант не влияет на сгенерированный нашей вакциной иммунный ответ через Т-клетки", - подчеркнул в этой связи глава отдела по исследованиям и развитию компании Матай Маммен.

Ранее, 29 ноября, Маммен заявил, что параллельно со собором данных об омикрон-варианте компания уже начала работу над созданием новой вакцины, направленной против этой мутации. "Если потребуется, мы сможем очень быстро перейти к фазе клинических испытаний препарата", - указал он.

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