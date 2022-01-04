Король и королева Швеции заразились коронавирусом 4.01.2022, 18:25

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Королю Швеции 75 лет, его супруге – 78.

Тесты на коронавирус короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии дали положительный результат, у монаршей четы незначительные симптомы, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на «Шведское радио».

"Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах", - говорится в сообщении радио.

Отмечаются, что король и королева полностью вакцинированы от COVID-19 и прошли ревакцинацию.

Королю Швеции 75 лет, его супруге – 78.

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