Белорусские власти собираются покупать Спутник V по цене Pfizer или Moderna 11 5.01.2022, 8:20

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Заложенные в госбюджет цены неадекватно завышены.

Соответствующий вывод можно сделать из заявления Татьяны Рунец, председателя постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам «совета республики», пишет «Наша Нива».

Рассказывая о белорусском бюджете на 2022 год, Рунец отметила, что на финансирование сферы здравоохранения уйдет 8,4 миллиарда рублей. Из них 240 миллионов планируют направить на закупку не менее 4 миллионов доз вакцины «Спутник V». Производство хотят организовать на базе Белмедпрепаратов.

Если ориентироваться на курс Нацбанка, выходит, что в белорусский бюджет заложили цену на дозу двухкомпонентной вакцины около $23.

Что показательно, в России ранее определили максимальную отпускную цену на «Спутник V» на уровне 866 российских рублей 81 копейки. С учетом доставки можно округлить до 900 рублей, но даже так выходит 31 белорусский рубль или $12, что вдвое меньше заложенной белорусскими властями цены.

Кроме того, с озвученным сенатором бюджетом выходит, что Беларуси было бы дешевле приобретать двухкомпонентную вакцину Pfizer-BioNTech (Comirnaty ®), которая стоит $19.50.

По крайней мере такая цена заявлена на первые 100 миллионов доз. Стоимость одной из самых дорогих в мире друхкомпонентных вакцин Moderna тоже не выглядит для Беларуси неподъемной — она варьируется в пределах $25-$37. Не говоря про однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson — $10 за дозу или друхкомпонентную AstraZeneca, которую Европа вообще приобретала по $2.15, а Великобритания и США — по $3-4.

Надо отметить, что и Pfizer, и Moderna, и Johnson, и AstraZeneca одобренные ВОЗ и вакцинация ими во многих странах освобождает от необходимости иметь ПЦР при въезде или от карантина. В то время как наличие белорусского сертификата о вакцинации «Спутником» пока не освобождает даже от необходимости иметь ПЦР при въезде в Россию, не говоря о других странах.

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