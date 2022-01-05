Врачи рассказали о эффективности разных вакцин против «Омикрона» 5.01.2022, 10:04

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Бустерные дозы резко повышают уровень защиты.

Новый штамм Омикрон продолжает быстро распространяться по миру и в конечном итоге может стать доминирующим штаммом коронавируса.

Об этом сообщает Independant.

Самый последний анализ, проведенный Агентством безопасности здравоохранения Великобритании, показывает, что две вакцины не обеспечивают надежной защиты от инфекции, вызванной новым штаммом

Тем не менее, как выяснило агентство, те, кто получил бустерную вакцину, имеют уровень защиты около 70%

Также ВОЗ заявляет, что «существующие вакцины остаются эффективными против тяжелых заболеваний и смерти».

Профессор Угур Сахин, генеральный директор и соучредитель BioNTech, сказал: «Люди, получившие две вакцины, скорее всего, не получат значительной защиты от инфекции или любого типа заболевания. Мы знаем, что у них будут Т-клетки памяти, которые могут предотвратить тяжелое заболевание».

Также существует вероятность «большого падения» иммунитета против нового штамма среди тех, кто получил вакцину Pfizer.

Moderna еще не опубликовала каких-либо официальных результатов об эффективности своей вакцины против Омикрона, но президент компании доктор Стивен Хоге сказал, что существует большая вероятность, что нынешние вакцины не справятся с новым штаммом.

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