Судья из Лиды, который вынес приговор Витольду Ашурку, пошел на повышение 1 5.01.2022, 12:05

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Витольд Ашурок

Фото: «Белсат»

Филатов попал в четвертый пакета санкций ЕС против белорусского режима.

Максима Филатова на пятилетний срок назначили судьей Гродненского областного суда, освободив его от должности заместителя председателя и судьи суда Лидского района. Филатов известен тем, что осудил умершего в колонии Витольда Ашурка и попал в четвертый пакета санкций Евросоюза против белорусского режима. Редакция Hrodna.life посмотрела Указ № 517 «О назначении и освобождении судей» от 31 декабря 2021 года и рассказывает, чем примечательны другие назначенные судьи — среди них и хорошо известные редакции, и новоназначенные.

Кого повысили и понизили в Гродненской области

Горбач Наталью назначили судьей суда Ленинского района Гродно на пятилетний срок. Из открытых источников о ней ничего не удалось узнать. Ей и Санюкевич Инне (о ней ниже) другим указом присвоили пятый квалификационный класс судьи — обычно его присваивают новоназначенным судьям.

Ермак Игорь бессрочно стал судьей и заместителем председателя Гродненского областного суда. Также он указан как председатель коллегии по гражданским делам. До прихода в Гродненский областной суд в 2014 году работал в Гродненском межгарнизонном военном суде и Белорусском военном суде.

Кравченко Жанну направили судьей в Гродненский областной суд, освободив ее от должности судьи суда Ленинского района Гродно. Жанна в 2014 году в суде Ленинского района Гродно отказала в возбуждении гражданского дела в отношении Департамента исполнения наказаний МВД РБ. Гродненка Тамара Селюн пыталась обжаловать действия инстанции — ей по адресу направили спецодежду казненного сына Павла Селюна. «…ситуация с тем, что ей вернули казенную одежду сына, а не его личные вещи, очень возмущает, потому что это нарушает ч.3 ст. 25 Конституции РБ и является бесчеловечном обращением с родственника казненного», — комментировал правозащитник Андрей Палуда. Жанна уточнила, что жалоба должна подаваться в суд по месту нахождения государственного органа, чьи действия обжалуются, а именно в районный суд Минска.

Санюкевич Инну назначили судьей суда Ленинского района Гродно на пятилетний срок. В открытом доступе есть информация только о ее дипломной работе — «Институт вещественных доказательств в уголовном процессе Республики Беларусь». Инна — выпускница БГУ 2016 года.

Федорович Владимир стал судьей на пятилетний срок и заместителем председателя суда Лидского района. До этого он работал там же. Именно Федорович осудил студента ГрГУ им. Янки Купалы Андрея Герасимовича на 2,5 года колонии. Согласно сайту, посвященному в том числе сбору данных о судьях, он судил сотрудников «Белсат» еще в 2018 году. Он же вынес ряд обвинительных приговоров после выборов-2020 и выносил решения по административным делам, выдав штрафов на сумму не менее 3208 рублей.

Филатов Максим стал судьей Гродненского областного суда на пятилетний срок. Судья Филатов осудил политзаключенного Витольда Ашурка на пять лет лишения свободы по ст. 364 УК, судил видеоператора Андрея Фролова. Три года колонии он присудил бывшему фельдшеру скорой помощи и продавцу в «5 элементе» Олегу Кравцову за активные действия, грубо нарушающие общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) и умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей соединения (ч. 1 ст. 309 УК). Максим Филатов присудил три года «домашней химии» по уголовному делу Евгению Винчи, которого обвиняли в насильственных действиях либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК).

Шанина Дмитрия назначили судьей суда Октябрьского района Гродно на пятилетний срок. Он отказал в иске независимого профсоюза «Гродно Азот» против предприятия. Тринадцать бывших работников требовали признать их увольнение незаконным, компенсировать вынужденные прогулы и моральный ущерб. Судья Дмитрий Шанин 19 января 2021 года решил в удовлетворении иска отказать.

Никто не ушел с работы

В этот раз в Гродненской области никого от должности не освободили. О предыдущих перестановках судей рассказывали в июне 2021 года — тогда некоторые ушли с работы по своему желанию.

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