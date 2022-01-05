Правительственный бизнес-джет вылетел из Казахстана в Россию 16 5.01.2022, 12:11

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Кто мог покинуть охваченную протестами страну, пока неизвестно.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

В местных СМИ появилось сообщение о том, что правительственный бизнес-джет вылетел из Казахстана в Россию.

Кто мог покинуть страну, пока неизвестно.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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