Эпидемиолог: Дети младше 10 лет реже заражаются COVID-19 5.01.2022, 13:54

В Беларуси с конца декабря 2021 года стартовала вакцинация несовершеннолетних детей.

Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет, если нет противопоказаний. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Инна Федорова рассказала, почему выбран именно такой возраст детей для вакцинации, пишет aif.by.

«Эпидемиологические исследования показали, что дети младше 10 лет имеют более низкую восприимчивость к заражению COVID-19 по сравнению со взрослыми, тогда как подростки при контактах в быту и старшеклассники при контактах в школе имеют сопоставимый со взрослыми риск заражения», – объясняет Инна Федорова.

Федорова пояснила, что было принято решение начать вакцинацию именно с этой возрастной группы. Тактика вакцинации может корректироваться в сторону уменьшения возраста в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

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