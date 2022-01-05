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Президент Польши заразился коронавирусом

  • 5.01.2022, 14:39
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Президент Польши заразился коронавирусом
Анджей Дуда
Фото: Charter97.org

Анджей Дуда чувствует себя хорошо.

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский в Twitter.

Он отметил, что Анджей Дуда чувствует себя хорошо. Сам Спихальский уходит на карантин.

«Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — говорится в сообщении.

Информацию подтвердил глава офиса президента Польши Павел Шрот.

По его словам, Дуда сдал тест в связи с выявлением случаев коронавируса в канцелярии президента. Тест оказался положительным.

«Президент чувствует себя хорошо, не имеет тяжелых симптомов и пребывает под медицинским наблюдением», — написал Шрот в Twitter.

Он также добавил, что Дуда получил две прививки в мае и июне, а 17 декабря ему был сделан укол бустерной прививки. Сейчас президент Польши пребывает в изоляции.

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