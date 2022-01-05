Президент Польши заразился коронавирусом
- 5.01.2022, 14:39
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Анджей Дуда чувствует себя хорошо.
Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский в Twitter.
Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi.— Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020
Он отметил, что Анджей Дуда чувствует себя хорошо. Сам Спихальский уходит на карантин.
«Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — говорится в сообщении.
Информацию подтвердил глава офиса президента Польши Павел Шрот.
По его словам, Дуда сдал тест в связи с выявлением случаев коронавируса в канцелярии президента. Тест оказался положительным.
«Президент чувствует себя хорошо, не имеет тяжелых симптомов и пребывает под медицинским наблюдением», — написал Шрот в Twitter.
Он также добавил, что Дуда получил две прививки в мае и июне, а 17 декабря ему был сделан укол бустерной прививки. Сейчас президент Польши пребывает в изоляции.