Президент Польши заразился коронавирусом 5.01.2022, 14:39

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Анджей Дуда

Фото: Charter97.org

Анджей Дуда чувствует себя хорошо.

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский в Twitter.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Он отметил, что Анджей Дуда чувствует себя хорошо. Сам Спихальский уходит на карантин.

«Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — говорится в сообщении.

Информацию подтвердил глава офиса президента Польши Павел Шрот.

По его словам, Дуда сдал тест в связи с выявлением случаев коронавируса в канцелярии президента. Тест оказался положительным.

«Президент чувствует себя хорошо, не имеет тяжелых симптомов и пребывает под медицинским наблюдением», — написал Шрот в Twitter.

Он также добавил, что Дуда получил две прививки в мае и июне, а 17 декабря ему был сделан укол бустерной прививки. Сейчас президент Польши пребывает в изоляции.

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