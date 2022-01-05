закрыть
5 января 2022, среда, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минздрав Беларуси поделился новой статистикой по коронавирусу

4
  • 5.01.2022, 16:22
  • 3,840
Минздрав Беларуси поделился новой статистикой по коронавирусу

По официально статистике, за сутки умерли 15 человек.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1133 пациента с COVID-19, выписаны из больниц — 924, сообщили в Минздраве.

Всего, с начала пандемии, в стране были зарегистрированы 703 507 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 696 575 пациентов, умерли 5653 человека (+15 за сутки).

За минувшие сутки выполнено 28 156 тестов. Всего в стране проведено 11 114 885 тестов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип