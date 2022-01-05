Минздрав Беларуси поделился новой статистикой по коронавирусу 4 5.01.2022, 16:22

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По официально статистике, за сутки умерли 15 человек.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1133 пациента с COVID-19, выписаны из больниц — 924, сообщили в Минздраве.

Всего, с начала пандемии, в стране были зарегистрированы 703 507 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 696 575 пациентов, умерли 5653 человека (+15 за сутки).

За минувшие сутки выполнено 28 156 тестов. Всего в стране проведено 11 114 885 тестов.

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