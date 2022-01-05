Политзаключенный Дмитрий Дудойть покончил жизнь самоубийством

Политзаключенный Дмитрий Дудойть покончил жизнь самоубийством17
- 5.01.2022, 19:45
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Он отбывал наказание на «химии» в Могилеве.
Правозащитники сообщают, что политзаключенный из Сморгони Дмитрий Дудойть погиб на «химии» в Могилеве.
Он покончил жизнь самоубийством, прыгнув с моста.
Дмитрий был осужденный на два года «химии» за комментирование поста. Его обвинили в оскорблении уже бывшего так называемого начальника РОВД по статье 369 УК.
С 29 декабря 2021 года Дмитрий отбывал наказание в ИУОТ N43 в Могилеве. По словам источников, мужчина покончил жизнь самоубийством, когда возвращался из поликлиники без сопровождения.