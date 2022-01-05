закрыть
5 января 2022, среда, 21:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенный Дмитрий Дудойть покончил жизнь самоубийством

17
  • 5.01.2022, 19:45
  • 28,626
Политзаключенный Дмитрий Дудойть покончил жизнь самоубийством
Дмитрий Дудойть

Он отбывал наказание на «химии» в Могилеве.

Правозащитники сообщают, что политзаключенный из Сморгони Дмитрий Дудойть погиб на «химии» в Могилеве.

Он покончил жизнь самоубийством, прыгнув с моста.

Дмитрий был осужденный на два года «химии» за комментирование поста. Его обвинили в оскорблении уже бывшего так называемого начальника РОВД по статье 369 УК.

С 29 декабря 2021 года Дмитрий отбывал наказание в ИУОТ N43 в Могилеве. По словам источников, мужчина покончил жизнь самоубийством, когда возвращался из поликлиники без сопровождения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип