Политзаключенный Дмитрий Дудойть покончил жизнь самоубийством 17 5.01.2022, 19:45

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Дмитрий Дудойть

Он отбывал наказание на «химии» в Могилеве.

Правозащитники сообщают, что политзаключенный из Сморгони Дмитрий Дудойть погиб на «химии» в Могилеве.

Он покончил жизнь самоубийством, прыгнув с моста.

Дмитрий был осужденный на два года «химии» за комментирование поста. Его обвинили в оскорблении уже бывшего так называемого начальника РОВД по статье 369 УК.

С 29 декабря 2021 года Дмитрий отбывал наказание в ИУОТ N43 в Могилеве. По словам источников, мужчина покончил жизнь самоубийством, когда возвращался из поликлиники без сопровождения.

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