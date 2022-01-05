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Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи

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  • 5.01.2022, 21:47
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Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи
Касым-Жомарт Токаев
Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Сообщается, что речь идет о согласовании прибытия силовиков из России и Беларуси.

Казахстанский правитель обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи. Токаев назвал «уместным и своевременным обращение к партнерам по ОДКБ из-за ситуации в стране».

Как сообщает «Эхо Москвы», речь о согласовании прибытия силовиков из России и Беларуси для подавления протестов в Казахстане

В ОДКБ также входят Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее Токаев созвонился с Путиным и Лукашенко.

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