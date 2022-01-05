Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи

Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи61
- 5.01.2022, 21:47
- 21,178
Сообщается, что речь идет о согласовании прибытия силовиков из России и Беларуси.
Казахстанский правитель обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи. Токаев назвал «уместным и своевременным обращение к партнерам по ОДКБ из-за ситуации в стране».
Как сообщает «Эхо Москвы», речь о согласовании прибытия силовиков из России и Беларуси для подавления протестов в Казахстане
В ОДКБ также входят Армения, Кыргызстан и Таджикистан.
Ранее Токаев созвонился с Путиным и Лукашенко.