Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи 61 5.01.2022, 21:47

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Касым-Жомарт Токаев

Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Сообщается, что речь идет о согласовании прибытия силовиков из России и Беларуси.

Казахстанский правитель обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи. Токаев назвал «уместным и своевременным обращение к партнерам по ОДКБ из-за ситуации в стране».

Как сообщает «Эхо Москвы», речь о согласовании прибытия силовиков из России и Беларуси для подавления протестов в Казахстане

В ОДКБ также входят Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее Токаев созвонился с Путиным и Лукашенко.

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