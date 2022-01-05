Ушел в отставку судья, который отказался судить политзаключенного 5.01.2022, 22:22

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Дмитрий Цыкала

Дмитрий Цыкала не захотел судить Тихона Осипова.

На pravo.by появился указ об освобождении и назначении судей. Один из немногих отличительных моментов в нем — освобождение от должности судьи Минского городского суда Дмитрия Цыкала. По собственному желанию. В этой истории есть необычная деталь.

Карьера судьи пошла вниз после того, как произошла странная замена Дмитрия Цыкала на Петра Орлова в рассмотрении дела политзаключенного Тихона Осипова. Осипову присудили 11 лет колонии усиленного режима за участие в «массовых беспорядках», «покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел» и «заведомо ложный донос».

В ночь с 10 на 11 августа Осипов наехал на своей машине на силовиков, которые разгоняли демонстрантов. А потом утопил машину в воде и заявил, что ее украли.

Замена судьи по ходу дела — экстраординарное явление для белорусских судов.

Как известно «Нашей Ниве», этот кейс имеет предысторию: Цыкал уперся с квалификацией, заявив, что не видит в деле покушения на убийство, а потому, мол, будет рассматривать дело как арт. 364 УК «Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

После этого его заменили.

Далее Цыкал попал в слив органов пропаганды ГУБОПиКа: у арестованного экс-прокурора Евгения Бабака на телефоне нашли переписку с Цыкалом, которую тот не удалил.

Имеют ли эти события связь с отставкой Цыкала, неизвестно, но сам он написал заявление на увольнение в августе 2021-го и ждал полгода до отставки.

Согласно базе мониторинга незаконных судебных решений, у Цыкала было два рассмотрения апелляций по 23.34 в 2020 году — он подтвердил решения о 20 и 25 базовых величинах штрафа, вынесенных белорусам районными судьями.

До 2020 он присуждал штрафы за политическую активность Дмитрию Дашкевичу, Павлу Виноградову, Леониду Кулакову. А также давал сутки участникам Дня Воли — 2017.

Отец Цыкала — бывший заместитель директора Музея Отечественной войны в Минске.

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