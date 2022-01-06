Революция в Казахстане: четверг, 6 января (Онлайн) 34 6.01.2022, 9:25

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(Обновляется) Повстанцы ведут упорные бои с силовиками.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий в Казахстане 6 января.

12:03 В Талдыкоргане, где несли памятник Назарбаеву, полностью сгорело здание местной администрации.

11:40 Протестующие заняли центральную площадь в Актау. Новые участники прибывают на площадь. Они оцепили площадку заграждениями. Патрульных машин и полиции нет.

11:22 В Алматы протестующие окружили первую и седьмую городские больницы. Происходят столкновения с полицией.

11:08 В Алматы прибыл первый самолет с российскими войсками. Воинские части близ города приведены в высокую боевую готовность.

11:01 Представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек утверждает, что убиты "десятки" протестующих. Это - первая официальная информация о возможном числе жертв среди мирного населения. Всего результате протестов в Казахстане пострадали более 1000 человек, из них почти 400 госпитализированы.

10:50 В Казахстане отключили интернет и телефонную связь. При этом власти Казахстана заявили о проведении «антитеррористической» операции.

10:40 Протестующие снова собираются на центральной площади в Алматы. Сейчас на площади находится порядка 200-250 человек. Полиции и военных пока нет.

10:24 Организация Договора о коллективной безопасности ввела военный контингент в Казахстан. В состав группы входят и белорусские военные.

10:16 Жители казахстанского Павлодара сегодня вышли на массовый митинг.

9:00

Полиция Алматы сообщила, что ночью была предпринята попытка штурма здания ведомства, десятки нападавших якобы были ликвидированы.

8:21

На площади перед мэрией в Алматы и рядом со старой резиденцией президента Казахстана утром 6 января началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми.

8:03

Совет Организации договора о коллективной безопасности принял решение направить «коллективные миротворческие силы» ОДКБ в Казахстан.

Согласно официальным данным, общая численность миротворческих сил ОДКБ — более 3 000 человек.

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