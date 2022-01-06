Первой ракетке мира Новаку Джоковичу аннулировали визу в Австралию 2 6.01.2022, 9:42

3,474

фото: epa

Спортсмена собираются депортировать из-за отсутствия прививки.

Сербу Новаку Джоковичу разрешили участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису, несмотря на отсутствие обязательной вакцинации для всех участников. Вместо прививки Джокович оформил медотвод, что вызвало волну возмущения в Австралии, жители которой пережили не один жесткий локдаун из-за ковида, сообщает ВВС.

После прилета в Мельбурн выяснилось, что у теннисиста неправильно оформлена виза. Серба задержали и отвели в отдельное помещение под охрану полиции. Как пишут СМИ, Джокович не смог объяснить причину, по которой ему разрешили не вакцинироваться, поэтому было принято решение аннулировать визу и депортировать теннисиста из страны.

Факт аннулирования визы подтвердил премьер-министр Австралии Скотт Мориссон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».