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Первой ракетке мира Новаку Джоковичу аннулировали визу в Австралию

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  • 6.01.2022, 9:42
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Первой ракетке мира Новаку Джоковичу аннулировали визу в Австралию
фото: epa

Спортсмена собираются депортировать из-за отсутствия прививки.

Сербу Новаку Джоковичу разрешили участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису, несмотря на отсутствие обязательной вакцинации для всех участников. Вместо прививки Джокович оформил медотвод, что вызвало волну возмущения в Австралии, жители которой пережили не один жесткий локдаун из-за ковида, сообщает ВВС.

После прилета в Мельбурн выяснилось, что у теннисиста неправильно оформлена виза. Серба задержали и отвели в отдельное помещение под охрану полиции. Как пишут СМИ, Джокович не смог объяснить причину, по которой ему разрешили не вакцинироваться, поэтому было принято решение аннулировать визу и депортировать теннисиста из страны.

Факт аннулирования визы подтвердил премьер-министр Австралии Скотт Мориссон.

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