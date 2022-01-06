Что поможет восстановить обоняние после COVID-19? 1 6.01.2022, 11:53

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Многие белорусы столкнулись с потерей обоняния после перенесенного коронавируса.

«Год назад пропало обоняние и до сих пор не восстановилось. Могу связать это с перенесённым в лёгкой форме «ковидом». Также наполовину ухудшилось восприятие разных вкусов. Хотелось бы узнать, как полностью восстановить обоняние и вкусовые рецепторы?» - обратился с просьбой к aif.by белорус.

Чтобы восстановить обоняние после перенесенной инфекции COVID-19, врачи предлагают ряд методов. Вот наиболее распространенные:

Например, оториноларинголог Олег Абрамов советует при нарушении обоняния и восприятия вкусов промывать нос солевыми растворами - они продаются в аптеке. Также доктор отмечает, что некоторым пациентам, естественно, только после посещения врача, могут порекомендовать применение спреев на гормональной основе для снятия воспаления и отека. Но, повторимся, такие назначения производятся строго по показаниям медиков. Также Олег Абрамов советует обонятельные тренинги с эфирными маслами.

Известный врач Евгений Комаровский, помимо прочего, советует поддерживать нормальные состояние и кровоснабжение слизистых оболочек, чтобы они не пересыхали. Не допускать сухого воздуха и перегрева, избегать дефицита жидкости, спать в чистых комнатах с нормальной влажностью, где не слишком жарко - около 20 градусов. Плюс к этому - предложенные выше тренировки обоняния.

Еще для тренировки вкусовой и обонятельной функций некоторые специалисты советуют добавлять в пищу натуральные усилители вкуса и запаха. Нарушение, связанное с поражением сенсорной системы обоняния, неврологи рекомендуют исправлять посредством «внутреннего слушания и вспоминания» вкусов и запахов. Эту процедуру - ольфакторный (относящийся к восприятию запахов) тренинг - применяют для реконструкции нейронной связи и активации обонятельных рецепторов. Необходимо выбрать не менее пяти сильных ароматов (кофе, чеснока, мяты, ароматических масел, ванили, цитрусов и пр.) и нюхать каждый ингредиент по 10-20 секунд не реже двух раз в день.

Немецкие исследователи во главе с Томасом Хуммелем предлагают использовать для обонятельных тренингов 4 эфирных масла - розы, гвоздики, эвкалипта, лимона. Эти ароматы вдыхаются последовательно с 30-секундным перерывом между сменой одного масла другим. Частота использования - от двух до восьми раз в день. Вдохи должны быть глубокими, каждой ноздрей. Для тренировки можно наносить «эфиры» на ватные диски, салфетки. Такие тренировки рекомендуется начинать как можно раньше с момента появления дисфункции. Пациентам, которые долгое время живут без ольфакторных ощущений (12-18 месяцев), требуется в среднем от трех до девяти месяцев ежедневных практик.

При долгосрочной терапии необходимо менять набор масел каждые три месяца. Лучше брать масла из тех же групп - цветочной, пряной, камфорной, цитрусовой. Например, сменный набор может состоять из масел жасмина, базилика, равинтсары, апельсина.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что от 700 000 до 1,6 млн человек в США, которые переболели COVID-19, возможно, потеряли обоняние на 6 месяцев или больше. «В последние пару месяцев я и мои коллеги отметили резкое увеличение числа пациентов, обращающихся за медицинской помощью по поводу обонятельной дисфункции», - отметил Джей Пиччирилло, автор исследования и отоларинголог из Вашингтонского университета.

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