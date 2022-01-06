Токаев провел срочные перестановки в руководстве силовиков 10 6.01.2022, 12:17

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Касым-Жомарт Токаев

Назначен новый глава Комитета национальной безопасности Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Карима Масимова от должности председателя Комитета национальной безопасности Казахстана. На этом посту его сменил Ермек Сагимбаев, работавший начальником Службы государственной охраны. Соответствующие указы опубликованы 6 января на сайте президента.

Службу государственной охраны возглавил Сакен Исабеков, до этого работавший заместителем начальника Службы государственной охраны – начальником Службы охраны президента. Новым заместителем председателя КНБ – директором Службы специального назначения "А" стал Берик Кунанбаев.

Исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстан – командующего Силами особого назначения распоряжением Токаев назначен Айткурман Омарбеков. Он сместил с этого поста Ардака Ашимбекулы.

Токаев также сменил председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана. Новым главой ведомства назначен бывший министр нацэкономики Асет Иргалиев. До этого эту должность занимал Кайрат Келимбетов.

Пятого января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана. Этот орган возглавил Токаев.

Назарбаев возглавил Совет безопасности в 2019 году, покинув пост президента.

До этого с поста первого зампредседателя Комитета национальной безопасности республики был уволен племянник Нурсултана Назарбаева Абиш Самат Сатыбалдыулы. Его место занял замруководителя администрации президента Мурат Нуртлеу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также принял отставку правительства. При этом кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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