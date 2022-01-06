В казахстанском Таразе полностью сгорел филиал правящей партии «Нур Отан» 1 6.01.2022, 12:58

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иллюстрационное фото

На центральную площадь города вышли свыше 1000 протестующих.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

В казахстанском Таразе полностью сгорел филиал правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества”).

В ночь на 6 января на центральную площадь города пришли свыше 1000 протестующих. Полиция применила слезоточивый газ. В ходе протестов разгромили здание областной администрации, на верхних этажах виден дым.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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