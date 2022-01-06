Президент Кыргызстана: Наши военные не будут противостоять протестующим в Казахстане 6 6.01.2022, 13:16

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Садыр Жапаров

Если парламент решит их отправить, военные станут заниматься исключительно охраной стратегических объектов.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Силы Кыргызстана в случае отправки в Казахстан в составе контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут противостоять протестующим, а станут заниматься исключительно охраной стратегических объектов. Об этом сообщил Эрбол Султанбаев, пресс-секретарь президента страны Садыра Жапарова.

"В случае одобрения со стороны Жогорку Кенеша (парламента. - Ред.) военнослужащие Кыргызской Республики в соответствии с Уставом ОДКБ будут направлены в Республику Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности", - заявил он.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

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