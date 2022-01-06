Президент Кыргызстана: Наши военные не будут противостоять протестующим в Казахстане

Президент Кыргызстана: Наши военные не будут противостоять протестующим в Казахстане6
- 6.01.2022, 13:16
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Если парламент решит их отправить, военные станут заниматься исключительно охраной стратегических объектов.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
Силы Кыргызстана в случае отправки в Казахстан в составе контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут противостоять протестующим, а станут заниматься исключительно охраной стратегических объектов. Об этом сообщил Эрбол Султанбаев, пресс-секретарь президента страны Садыра Жапарова.
"В случае одобрения со стороны Жогорку Кенеша (парламента. - Ред.) военнослужащие Кыргызской Республики в соответствии с Уставом ОДКБ будут направлены в Республику Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности", - заявил он.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.