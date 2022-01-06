Массовый митинг в Жанаозене: власти пошли на переговоры с протестующими

Массовый митинг в Жанаозене: власти пошли на переговоры с протестующими3
- 6.01.2022, 14:43
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Многочисленные акции продолжаются в городах Казахстана.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
Сегодня люди продолжают собираться на массовые митинги в своих городах.
На центральную площадь города Жанаозена Мангистауской области вышли тысячи человек.
Аким Жанаозена Максат Ибагаров и заместитель прокурора Мангистауской области Ержан Турмагамбетов явились в четверг днём перед 6-7 тысячами митингующих на площади Жанаозена.
По словам генерального прокурора Гизата Нурдаулетова и государственного секретаря Ерлана Карина, они заявили, что «гарантируют, что никто из местных активистов не подвергнется преследованию».
«Представитель прокуратуры неоднократно, поклявшись Богом, обещал, что «преследований не будет», — сообщает orda_kz.
Участники требовали немедленного восстановления интернет-соединения.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.