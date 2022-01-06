Как восстановить память после коронавируса 6.01.2022, 15:35

Доктор Комаровский дал совет.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как восстановить память после перенесенного COVID-19, пишет «Апостроф».

На форуме женщина обратилась к Евгению Комаровскому за помощью. Она рассказала, что заметила у своей матери ухудшение когнитивных функций - мышления и памяти.

По ее словам, мама перенесла коронавирусную инфекцию в легкой форме. Однако постковидный синдром дал о себе знать.

"Ранее ничего подобного не наблюдалось. Невропатолог диагностировала дисциркуляторную энцефалопатию и прописала цитикалин и вальдоксан. Является ли это, на ваш взгляд, адекватной терапией для восстановления мозговых функций?", - спросила она.

Комаровский, в свою очередь, отметил, что они попали к неквалифицированному невропатологу.

"Я не могу сказать, что диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия» в данном случае воспринимаю как адекватный. Поэтому хотелось бы видеть нормальный диагноз. Один из назначенных препаратов — это не совсем лекарство, а, так скажем, «за все хорошее против всего плохого», второй — антидепрессант. Если бы маме поставили диагноз "депрессия" или "синдром панических расстройств", то такое лечение я могу рассматривать как адекватное, но ей вроде бы другой диагноз поставили. Вам, прежде всего, нужен другой невропатолог", - посоветовал врач.

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