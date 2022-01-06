В Жезказгане шахтеры и жители митингуют второй день у здания городского акимата 6.01.2022, 16:43

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К митингующим присоединяется все больше людей.

В городе Жезказган Карагандинской области шахтеры корпорации Казахмыс и присоединившиеся к ним к вечеру 5 января работники других предприятий Казахмыс и жители города продолжают митинговать второй день, передает azattyq.org.

В ночь на 6 января они отправились к зданию акимата и остаются там, периодически сменяя друг друга.

Требования участников акции, среди которых сокращение пенсионного возраста для шахтеров, снижение цен и гарантии свободы участником протестов, были переданы представителям администрации Карагандинской области 5 января. Ночью к митингующим пришел аким Жезказгана, с которым, по словам собравшихся, состоялся разговор о ситуации.

Чтобы согреться, митингующие разожгли костер, им приносят еду и чай. Как сообщают Азаттыку шахтеры, митинг проходит мирно. Полиция следит за ситуацией, но никого не задерживает. По состоянию на 15:00 6 января возле здания акимата находятся около 300 человек. По словам одного из участников акции, минувшей ночью митингующих было значительно больше, а сегодня к митингующим присоединяются новые участники.

В Карагандинской области, как и в других регионах, не работает интернет, есть проблемы с сотовой связью. Большинство операторов сообщают, что возможны только звонки в экстренные службы.

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