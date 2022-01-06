Медик: Статистике по COVID-19 не верит никто, даже Министерство здравоохранения 3 6.01.2022, 20:31

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Кампания по вакцинации провалена.

Как Беларусь проходила через последнюю волну заболевания СOVID-19? Оправдал ли себя белорусский путь борьбы с эпидемией? Как подтасовывают статистику заболеваемости и смертности от коронавируса – рассказывают инсайдеры в программе на «Белсате».

Министерство здравоохранения провалило кампанию вакцинации. Вместо необходимых 60% населения привиться согласились всего 40%. В условиях ограниченного выбора вакцин и отсутствия мер, направленных на сдерживание эпидемии, Беларусь не подготовилась адекватно к ее последней волне.

«Многие пациенты, которые должны были быть в реанимации, – их просто не забирали. Даже в Минске. Потому что не было мест. С учетом структуры госпитализации многим «скорым» отказывали в госпитализации пациентов. То есть, часто бригады скорой помощи были вынуждены ездить по Минску, чтобы найти хоть какое место. Все провалено там, на самом деле. Никакой борьбы с ковидом нет. Эта волна была самая большая, и смертность была просто огромная. Статистика, которая нам демонстрируется, – смешная, и ей, по моему мнению, не верит никто, даже Министерство здравоохранениярав», – рассказывает Сергей, анестезиолог-реаниматолог.

Врач из минской больницы Галина вспоминает, что за сутки в Минске регистрировали по неофициальным данным 4–5 тысяч положительных тестов только в Минске. Официальная цифра по всей Беларуси давалась около 2 тысяч.

«Очевидно, что статистика официально была сфальсифицирована, – говорит Галина, – то же самое со смертностью. Мы видели, что официально нам говорили о 17, 18, 20 смертях в день, но я точно знаю, и мои коллеги сообщали, что только в одной больнице умирало более 20 человек за сутки в Минске».

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