Революция в Казахстане: четверг, 7 января (Онлайн) 14 7.01.2022, 9:03

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(Обновляется) Протестующие удерживают главные площади городов страны.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.

СайтCharter97.org в онлайн-режиме следит за развитием событий в Казахстане.

10:48 Казахские силовики сообщили, что убили еще 26 митингующих. По состоянию на утро 7 января было задержано более 3 тысяч человек. Повстанцы продолжают давать отпор военным и полиции.

10:04 Со стороны резиденции президента в Алматы идет стрельба. Стрельба не стихает и в районе площади Республики в Алматы. Есть погибшие.

09:31 Участники акций протестов заблокировали группу военных в Актау.

09:22 В Казахстане силовики бросили свою амуницию и оружие, убегая от протестующих с битами.

8.47 На площади Республики в Алматы вновь слышны автоматные очереди.

8.32 Протестующие удерживали главные площади казахских городов всю ночь. Массовые митинги проходят сейчас в Алматы, Актау и Жанаозене. Люди провели всю ночь на площадях и не собираются расходиться.

8.03 Белорусские десантники на пяти самолетах Ил-76 прибыли в Казахстан. В страну переброшена рота ВДВ из Витебска.

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