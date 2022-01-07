В Казахстане силовики бросили свою амуницию и оружие, убегая от протестующих с битами 2 7.01.2022, 9:22

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Фото: REUTERS

Видеофакт.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

В Сети появилось видео, как силовики самостоятельно бросили свою амуницию и даже оружие, когда убегали от протестующих с битами.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.

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