Медики: «Омикрон» может быть заразен за 2-3 дня до появления симптомов
- 7.01.2022, 9:37
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Вирус хорошо размножается в верхних дыхательных путях.
Омикрон-штамм коронавируса может быть заразным за 2-3 дня до проявления симптомов. Об этом вирусолог Анатолий Альтштейн, — передает lenta.ru.
«Он хорошо размножается в верхних дыхательных путях, его там много накапливается, собственно, поэтому отсюда природа заразности», — объяснил он.
По словам вирусолога, другие варианты COVID-19 способны передаваться от человека к человеку за день до того, как у больного проявляются симптомы.