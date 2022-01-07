Российские военные оккупировали аэропорт Алматы

Российские военные оккупировали аэропорт Алматы8
- 7.01.2022, 11:17
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Руководит действиями сил ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Российские военные помогли казахстанским силовикам взять под полный контроль аэропорт Алматы, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
От России в Казахстан направились бойцы-десантники, для их перевозки ведомство задействовало более 70 самолетов Ил-76 и Ан-124.
Помимо России, военных для подавления протестов направили Кыргызстан, Армения, Беларусь и Таджикистан.
Руководит действиями сил ОДКБ командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.
К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.
6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.