Прививки от COVID-19 детям: ответы на самые актуальные вопросы 7.01.2022, 11:20

В Беларуси прививают 12-17-летних.

Об этом «Минск-Новости» сообщила главный врач 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района Минска Наталья Дергач.

— И раньше, и сейчас о важности вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе детей и подростков, наши врачи рассказывают на встречах с коллективами различных предприятий, которые находятся на территории района, — отметила Н. Дергач. — В четвертую волну пандемии COVID-19 болели и малыши, и дети постарше, и подростки. Очень важно защитить их. Лучший, самый эффективный способ — это вакцинация. Особенно с учетом того, что в Беларусь пришел новый штамм — «омикрон», который более заразен, чем «дельта». Судя по ситуации за рубежом, «омикрон» очень быстро распространяется среди населения.

— В Беларуси несовершеннолетних планировали прививать российским «Спутником», адаптированным под детей. А сейчас предлагают «взрослую» китайскую вакцину Vero Cell корпорации Sinofarm… Родители сомневаются, стоит ли прививать этим препаратом.

— Стоит! Какие вопросы? В Китае прививают этой вакциной детей с 3 лет. Никаких проблем — вакцинацию дети переносят хорошо, без побочных эффектов. От гриппа же детей и подростков прививаем «взрослыми» вакцинами! И все отлично!

— Грипп — это одно, все уже привыкли, прививаются, а коронавирусная инфекция — новая. Почему тогда российский «Спутник» адаптировали для детей, в несколько раз уменьшив дозировку препарата?

— Это разные вакцины. «Спутник» сделан по одной технологии, «Синофарм» (так эту вакцину называют в обиходе. — Прим. авт.) — по другой. Поэтому российскую вакцину надо адаптировать под несовершеннолетних, а китайскую — нет.

— Убедили. Где можно сделать прививку от COVID-19 ребенку?

— Только в учреждении здравоохранения.

— С согласия родителей?

— Да, с письменного. К слову, прививаем 12–17-летних. Возможно, будем вакцинировать и в более раннем возрасте. Но это в перспективе.

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