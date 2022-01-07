Токаев отдал приказ открывать по протестующим огонь без предупреждения

Токаев отдал приказ открывать по протестующим огонь без предупреждения70
- 7.01.2022, 11:56
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Правитель Казахстана взял на себя ответственность за убийства граждан.
заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по протестующим без предупреждения, сообщает ТАСС.
"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - сказал он в пятницу в своем обращении.
Также Токаев заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с протестующими. "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры?", - сказал Токаев.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.