Токаев отдал приказ открывать по протестующим огонь без предупреждения 70 7.01.2022, 11:56

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Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Правитель Казахстана взял на себя ответственность за убийства граждан.

заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по протестующим без предупреждения, сообщает ТАСС.

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - сказал он в пятницу в своем обращении.

Также Токаев заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с протестующими. "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры?", - сказал Токаев.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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