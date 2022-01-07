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Токаев отдал приказ открывать по протестующим огонь без предупреждения

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  • 7.01.2022, 11:56
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Токаев отдал приказ открывать по протестующим огонь без предупреждения
Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Правитель Казахстана взял на себя ответственность за убийства граждан.

заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по протестующим без предупреждения, сообщает ТАСС.

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - сказал он в пятницу в своем обращении.

Также Токаев заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с протестующими. "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры?", - сказал Токаев.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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