Повстанцы забаррикадировались на телестудии «Мир» в Алматы 4 7.01.2022, 12:02

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В центре города продолжаются интенсивные перестрелки.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

В центре Алматы продолжается стрельба.

Участники протестов забаррикадировались в здании телеканала Мир в Алмате, есть жертвы. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил телеканал Хабар-24.

По данным СМИ, на площади Республики группа неизвестных забаррикадировала здание телеканала. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице.

В городе всю ночь шла перестрелка, были слышны крики. Хабар-24 уточнил, что участники беспорядков спрятались от военных в здании телеканала Мир, которое находится на площади Республики напротив городской администрации. Утром перестрелки возобновились.

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