Повстанцы забаррикадировались на телестудии «Мир» в Алматы

Повстанцы забаррикадировались на телестудии «Мир» в Алматы4
- 7.01.2022, 12:02
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В центре города продолжаются интенсивные перестрелки.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.
В центре Алматы продолжается стрельба.
Участники протестов забаррикадировались в здании телеканала Мир в Алмате, есть жертвы. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил телеканал Хабар-24.
По данным СМИ, на площади Республики группа неизвестных забаррикадировала здание телеканала. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице.
В городе всю ночь шла перестрелка, были слышны крики. Хабар-24 уточнил, что участники беспорядков спрятались от военных в здании телеканала Мир, которое находится на площади Республики напротив городской администрации. Утром перестрелки возобновились.