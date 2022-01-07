Экс-начальник Генштаба армии РФ умер от коронавируса 7.01.2022, 12:55

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Анатолий Квашнин

Генерал возглавлял Генштаб во время Первой и Второй чеченских войн.

Бывший начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Анатолий Квашнин скончался от коронавируса на 76-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Квашнин возглавлял Генштаб Минобороны России с 1997 по 2004 год — во время Первой и Второй чеченских войн. В сентябре 2004 года генерала назначили полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Кроме того, в 1999 году принимал участие в планировании операции батальона российских десантников по взятию под контроль аэропорта Слатина в Косово.

В 1995-1997 годах Квашнин командовал войсками Северо-Кавказского военного округа. До этого военный работал заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба и руководил Объединенной группировкой российских войск в Чечне.

Анатолий Квашнин родился в 1946 году. Он окончил Курганский машиностроительный институт, позже — Военную академию бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского и Военную академию Генерального штаба ВС СССР. Являлся кандидатом социологических наук, доктором военных наук и членом-корреспондентом РАРАН.

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