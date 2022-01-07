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Протестующие в Жанаозене выдвинули четыре требования властям

  • 7.01.2022, 13:57
  • 9,622
Протестующие в Жанаозене выдвинули четыре требования властям

В казахстанском городе проходит многотысячный митинг.

В казахстанском Жанаозене сейчас проходит многотысячный митинг с участием рабочих бастующих предприятий.

Протестующие в Жанаозене выдвинули 4 требования властям:

1. Смены политического режима;

2. Проведения народных выборов акима каждой области и города;

3. Возвращения Конституции 1993 года;

4. Не преследовать гражданских активистов.

В настоящий момент в городе формируется совет аксакалов, передает Orda.kz.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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