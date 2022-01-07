Протестующие в Жанаозене выдвинули четыре требования властям
- 7.01.2022, 13:57
- 9,622
В казахстанском городе проходит многотысячный митинг.
В казахстанском Жанаозене сейчас проходит многотысячный митинг с участием рабочих бастующих предприятий.
Протестующие в Жанаозене выдвинули 4 требования властям:
1. Смены политического режима;
2. Проведения народных выборов акима каждой области и города;
3. Возвращения Конституции 1993 года;
4. Не преследовать гражданских активистов.
В настоящий момент в городе формируется совет аксакалов, передает Orda.kz.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.