СМИ: Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан 16 7.01.2022, 14:31

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В стране остается только старший брат Назарбаева Болат.

Казахстанское издание orda_kz сообщило, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан.

«Обращает на себя внимание, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними.

У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается только старший брат Болат Назарбаев.

Также в официальных сообщениях и выступлениях столицу не называют Нур-Султаном», — сообщает orda_kz.

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