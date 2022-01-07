Власти Казахстана перестали называть столицу страны «Нур-Султаном» в официальных сообщениях 4 7.01.2022, 14:44

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Вместо названия города теперь используются фразы «столица» и «столица Казахстана».

Власти Казахстана перестали использовать название столицы страны «Нур-Султан» в официальных сообщениях. Об этом в эфире «Дождя» сообщила журналистка Orda.kz Гульнара Бажкенова.

По словам Бажкеновой, вместо названия города в официальных сообщениях используются фразы «столица», «столица Казахстана».

Бажкенова также заявила, что, по данным журналистов, бывший президент республики Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули Казахстан.

2 января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на сжиженный газ, позже они переросли в беспорядки. 5 января действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны. До этого должность занимал бывший президент Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, 5 января Токаев принял отставку правительства во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

С момента начала протестов Назарбаев не появлялся на публике и не делал заявлений.

Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с 1990 года. В мае 2019 году он ушел в отставку. Однако он сохранил за собой титул «лидера нации» («Елбасы»), возглавил Совет безопасности Казахстана и остался главой правящей партии «Нур Отан». В ноябре 2021 года пост главы правящей партии вместо Назарбаева занял Токаев.

После отставки Назарбаева в его честь переименовали столицу Казахстана Астану.

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