Стрельба в Алматы и штурм СИЗО: что происходит в Казахстане прямо сейчас? 3 8.01.2022, 8:45

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Информация на утро 8 января.

По сообщениям жителей Алматы, утром, 8 января в центре города слышны выстрелы. Где именно стреляют — определить сложно. На площади Республики стоят военные, бронетехника. Стреляют где-то с шести утра, преимущественно слышны одиночные выстрелы, передает «Радио Азаттык».

МВД страны утром 8 января сообщило 4000 задержанных по Казахстану, около сотни — в Алматы.

Отдельные данные по Атырауской области: задержаны 104 человека. Ранено 35 сотрудников полиции, один в тяжелом состоянии.

Также МВД сообщило, что в Талдыкоргане 15 вооруженных человек попытались захватить СИЗО. Атаку удалось отбить, трое нападавших были убиты. остальные получили ранения. Также известно, что погиб один сотрудник полиции, двое получили ранения.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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