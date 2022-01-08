Медики назвали три самых распространенных симптома «Омикрона» 8.01.2022, 11:51

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Специалисты призывают включить их в официальный перечень.

Британский ученый Клэр Стивс призвала правительство «как можно скорее» добавить в официальный перечень симптомов коронавирусной инфекции три новых признака заражения штаммом «омикрон». Это головная боль, насморк и боль в горле, пишет «МедикФорум».

Специалист сообщила, что омикрон-штамм более заразный по сравнению с другими вариантами вируса, при этом он вызывает менее тяжелые симптомы. Самыми распространенными из них являются головная боль, насморк и боль в горле. Также больные омикроном жалуются на сильную усталость, повышенную температуру, «туман» в мозге, ломоту в теле и ночную потливость.

Стивс отмечает, что классические признаки коронавирусной инфекции у людей теперь гораздо менее распространены, и примерно 75% симптомов ассоциируются с нетяжелой простудой.

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