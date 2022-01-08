Матчи ЦСКА в КХЛ отменены из-за 17 случаев коронавируса в клубе 8.01.2022, 13:17

Эпидемия поразила российских «армейцев».

КХЛ отменила два ближайших матча московского ЦСКА в регулярном чемпионате из-за вспышки коронавируса в клубе, сообщается на официальном сайте лиги.

«По состоянию на 8 января у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат», — говорится в сообщении.

В связи с этим лига отменила матчи московских армейцев против СКА 9 января и «Сочи» 11 января.

Отмечается, что решение о возможности переноса игр на другие даты будет принято дополнительно.

ЦСКА занимает третье место в Западной конференции КХЛ, набрав 63 очка в 47 матчах. В пятницу ЦСКА на своем льду проиграл «Витязю» в овертайме со счетом 3:4.

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